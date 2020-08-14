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Авторы Fortnite выпустили пародию на рекламный ролик Apple

Текст:   Богдан Бобров
14.08.2020,  
15:24
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

После удаления игры Fortnite из App Store студия-разработчик Epic Games не остановилась на одном только исковом заявлении в суд, а выпустила на YouTube ролик Nineteen Eighty-Fortnite, который откровенно пародирует знаменитую рекламу Macintosh, снятую оскароносным режиссером Ридли Скоттом в 1984 году.

В оригинальном видео Apple, используя сравнение со знаменитой антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла, пыталась прекратить доминирование IBM PC на рынке.

Epic Games же своим видеообращением явно намекает, что яблочная компания в итоге превратилась именно в то, с чем так агрессивно боролась более 30 лет назад - все как в хорошем советском мультике "Дракон".

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Ролик заканчивается словами "Epic Games бросила вызов монополии App Store. В ответ Apple заблокировала Fortnite на миллиардах устройств. Присоединяйся к битве. Не позволим превратить 2020 в "1984".

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