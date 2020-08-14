CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По их данным, официальное заявление о создании такой группы будет сделано через несколько дней. Пока известно, что курировать новый проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Ранее вопросами, связанными с НЛО, занимался отдел специальных расследований американских ВВС, пишет ТАСС.

Напомним, в июле Пентагон заявил о планах в течение полугода раскрыть часть собранных об НЛО данных. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на доклад комитета по разведке Сената США. Исследователи обещали "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО и информировать общественность о своих выводах после разрешения разведки.