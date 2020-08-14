Daimler заплатит миллиарды долларов за махинации с дизелем

Концерн Daimler AG и его дочерняя компания Mercedes-Benz USA LLC договорились с властями США о сумме компенсации за продажу автомобилей с токсичными дизелями. В ближайшие годы автопроизводитель пополнит американский бюджет на полтора миллиарда долларов.

Кроме того, еще 700 миллионов Daimler выплатит по коллективному иску американских покупателей автомобилей Mercedes. Положительный момент для немцев заключается в том, что в эту сумму уже включены расходы на оплату адвокатов потерпевшей стороны и судебные издержки. Отрицательный - больше сотни миллионов долларов потребуется для технического обеспечения выплат. В итоге в ближайшие годы бюджет Daimler AG "похудеет" на 2,2 млрд долларов.

Напомним, концерн Daimler был уличен в махинациях с программным обеспечением дизелей, которые ставятся на автомобили Mercedes. При проверке на стенде содержание опасного оксида азота в выхлопе снижалось, а в реальной эксплуатации значительно превышало нормы. Таким образом, с 2008 года в США было продано около 250 тысяч Mercedes, не соответствующих экологическим требованиям.

Кстати, если посмотреть на сумму, которую должен заплатить Volkswagen за аналогичные нарушения - а это 25 миллиардов долларов - становится понятно, что Daimler отделался сравнительно легко.