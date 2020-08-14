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14.08.2020 13:23
Рубрика: Власть

Госдума направила запросы для проверки гражданства у депутатов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в уполномоченные органы РФ о возможном наличии у ряда депутатов Госдумы двойного гражданства. Ранее соответствующее поручение было дано председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Запросы направлены в Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов Госдумы

- Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке, - заявил журналистам Василий Пискарев.

Он напомнил, что запрет на наличие иностранного гражданства, вида на жительство, а также иных документов, разрешающих постоянное проживание в иностранном государстве для депутатов, сенаторов и других должностных лиц является нормой Конституции РФ.

Отметим, что ранее Госдума обратилась по данному поводу в Центризбирком РФ, откуда пришел ответ о том, что ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В связи с этим Вячеслав Володин поручил продолжить проверку. Как ранее предупредил спикер, если информация подтвердится, то "в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры".

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