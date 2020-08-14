Kia рассказала о новом Sorento для России

Новый Kia Sorento получил в России "Одобрение типа транспортного средства", пройдя необходимые сертификационные испытания.

В корейской компании рассказали, что кроссовер будет предлагаться с двумя силовыми установками. Это бензиновый двигатель 2.5 MPI, который развивает мощность 180 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и дизельный мотор 2.2 CRDi мощностью 199 л.с. - он работает вместе с новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями.

Sorento будет доступен на российском рынке с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений - пятиместный и семиместный. Ожидается, что автомобиль можно будет купить в четвертом квартале этого года.

Новый Sorento создан на новой платформе, которая позволила увеличить колесную базу, ширину и длину кузова, а также установить высокотехнологичные электронные ассистенты.

Фото: Пресс-служба Kia.

Кроссовер нового поколения заметно отличается от своей предыдущей генерации. Дизайн модели приобрел более динамичные и яркие черты. Автомобиль получил обновленную светодиодную оптику, модифицированный передний бампер со встроенными "противотуманками", а также радиаторную решетку в фирменном дизайне.

Среди отличий в оформлении задней части кузова модели можно назвать наличие вертикально направленных фонарей на двери багажника и спойлера с интегрированными светодиодными лампами.

Архитектура торпедо пересмотрена полностью. В наличии - цифровая приборная панель, которая визуально объединена с экраном мультимедийной системы. Дефлекторы воздуховодов расположились ниже, по бокам блока управления климатической системой.

Сейчас Sorento можно купить в России от 2 104 900 рублей. В прошлом году было продано 5648 экземпляров модели.