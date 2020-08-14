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14.08.2020 16:56
Рубрика: Экономика

Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах

Текст: Светлана Ментюкова

Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS-уведомления о переводах от других физлиц. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе банка.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические SMS-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в SMS-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", - сообщили в Сбербанке.

В банке также отметили, что большинство клиентов Сбербанка уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк-онлайн. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода.

"В СБОЛе сервис уведомлений продолжает развиваться, появляются новые удобные сервисы - например, информация по операциям с вкладами. Также теперь вместо многочисленных SMS-оповещений клиент будет получать push-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении "Сбербанк Онлайн".

Как сообщалось ранее, сегодня ряд СМИ сообщили, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку SMS и push о поступившем переводе.

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