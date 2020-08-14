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14.08.2020 21:47
Рубрика: Власть

Кузнецова: Готовы документы для возвращения в РФ из Сирии 122 детей

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о готовности документов для возвращения из Сирии 122 российских детей. Для их вывоза понадобится более четырех рейсов.

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"В ближайшее время (планируется вылет в Сирию). Из новой информации могу сказать, что уже на 122 ребенка у нас готовы документы. Это уже даже не четыре рейса, а больше", - сказала Кузнецова, чьи слова приводит ТАСС.

Работа по возвращению российских детей, по словам омбудсмена, "очень осложнена ограничительными мерами в обеих странах".

"Мы сейчас согласовываем нашу работу со штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметила Кузнецова.

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Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. По данным омбудсмена, с декабря 2018 года российской стороной было организовано семь спецбортов (четыре - из Ирака, три - из Сирии), и 156 российских детей вернулись домой к родственникам.

Власть Право Права человека Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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