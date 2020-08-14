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14.08.2020 12:12
Рубрика: В мире

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам

Текст: Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал призывы к забастовкам на предприятиях. Как передает БЕЛТА, свою позицию по этому вопросу он высказал на совещании по работе строительной отрасли.

По его словам, если остановить работу предприятий на несколько дней, этим "воспользуются конкуренты из других стран", и поставят на рынок свои товары. Экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. "И все борются за рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - отметил Лукашенко.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По его мнению, если человек не хочет работать, его невозможно заставить. При этом он напомнил, что во время пандемии коронавируса он сохранил многим рабочие места, запретив увольнять людей. А сейчас все зависит от самих людей, хотят ли они работать, зарабатывать и кормить семью.

Президент Беларуси также опроверг слухи о том, что он покинул страну. "Я пока живой и не за границей", - заявил Лукашенко.

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