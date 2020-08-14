Массовые мероприятия в школах будут отменены до 2021 года

Массовые мероприятия в школах не будут проводиться до 1 января 2021 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

- До первого января не будет массовых мероприятий, - рассказал он. - Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе.

Напомним, ранее Сергей Кравцов сообщил, что регионы РФ будут сами принимать решение о том, в каком формате проводить линейки 1 сентября.

- Сценарий и форма проведения первой линейки "Дня знаний" у всех будет разной, - рассказал Сергей Кравцов. - Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию. Будет принимать решения о мерах, исходя из требований по защите здоровья. Там, где примут решение "живые" линейки не проводить, будут выбраны иные форматы. Но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним.