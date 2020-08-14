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14.08.2020 13:00
Рубрика: В мире

МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам о задержанных

Текст: Юрий Когалов

Министерство внутренних дел Беларуси открывает "горячую линию" для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

Задержанных в Минске начали отпускать

Сведения можно будет получить с 14.00 по местному времени. В случае, если МВД не располагает информацией о конкретном человеке, его родственники могут оставить свои контактные данные. Номера телефонов указаны на сайте министерства.

Глава МВД Юрий Караев накануне заявил, что задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее. По его словам, "при любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить". "Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - заявил Караев.

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