Мы вырвем Максима из рук террористов

Имя Максима Шугалея стало широко известно не только в России, но и за ее пределами после выхода фильма "Шугалей". Что сегодня известно о жизненном пути российского социолога, попавшего в плен к ливийским террористам?

Профессиональная карьера Максима Шугалея связана с социологией, юриспруденцией, пиаром и общественной деятельностью. В разное время Шугалей работал юристом и консультантом, а также участвовал в политических и бизнес-проектах в разных городах России и за ее пределами.

В начале 2019 года Максим Шугалей был приглашен президентом "Фонда защиты национальных ценностей" Александром Малькевичем возглавить исследовательскую группу для проведения социологического исследования в Ливии. В рамках проекта планировалось анкетирование 1600 респондентов, 40 глубинных интервью с гражданами Ливии из разных социальных слоев и 16 фокус-групп.

Исследовательская группа отправилась в Ливию 14 марта после проведения необходимой подготовки, получения одобрения от правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Но в ночь на 17 мая 2019 года Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены одной из группировок Триполи. Как впоследствии стало известно, затем их передали группировке RADA под руководством Абд аль-Рауфа Карры. Эти формирования входят в структуру МВД Триполи. RADA контролирует тюрьму "Митига", куда и были помещены похищенные россияне. Данная тюрьма не раз становилась предметом докладов ООН как место, где нарушаются права человека, практикуются пытки над заключенными, которые содержатся в нечеловеческих условиях.

Вслед за ними были также похищены еще несколько граждан: риелтор, который помогал им находить жилье; Мухаммед Треки - сын представителя Ливии в ООН при Каддафи, общественный деятель, который пытался помочь им найти адвоката и связаться с российской стороной; Абдульмаджид Эсхуль - общественный деятель, помогавший им в проведении социологического исследования. Их судьба неизвестна.

За все прошедшее время (1 год и 2 месяца) россиянам так и не было предъявлено обвинений и не были объяснены причины их задержания. Адвокат был допущен к ним дважды - в сентябре 2019 года и в марте 2020. Тюремщики записали два видео с россиянами, на которых заметен их истощенный, измученный вид. Стоит подчеркнуть, что Максим перед поездкой перенес инсульт, а Самер - диабетик.

Почему долговременная борьба за освобождение российского гражданина до сих пор не принесла результатов? В Ливии нет единой власти, многие месяцы продолжается гражданская война, на местах порядки устанавливают военизированные группировки, примыкающие то к одной, то к другой стороне, или неискорененные боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Не удивительно, что действия по дипломатическим каналам пока не увенчались успехом. Но друзья Шугалея не падают духом.

В 2020 году выпущена коллективная работа, основанная на материалах, полученных Максимом Шугалеем и его коллегами в Ливии, - "Триполи как социальный лифт для ИГИЛ". Монография подготовлена группой ученых, социологов и политических психологов, которые обобщили материалы исследований. Материалы книги позволяют полагать, что терроризм в Триполи поднялся "с самого дна" и представляет угрозу не только для Ливии.

В борьбе за жизнь российского патриота сегодня появился новый важный аспект.

Как сообщают СМИ, похищенного российского социолога Максима Шугалея зарегистрировали на предстоящие выборы в Государственный Совет республики Коми. Он будет представлять партию "Родина".

Председатель местного избиркома Дмитрий Митюшев подписал удостоверение, согласно которому социолог теперь считается кандидатом в депутаты Госсовета Коми.

Почему именно в этом регионе? "Максим Шугалей проводил ряд исследований на территории Коми. В частности, в 2016 году он исследовал отношение жителей Архангельской области и Республики Коми к экологическим проблемам", - сказали ТАСС в отделении партии. Там отметили, что выдвижение Шугалея поможет вывести вопрос о его освобождении в глобальную политическую плоскость. Но сейчас как никто другой надеются на скорое возвращение отца и мужа на родину члены семьи Шугалея. Жена Наталья на шесть лет младше Максима, вместе супруги воспитывают двоих детей.

Справка

Шугалей Максим Анатольевич - юрист, социолог, бизнес- и политический консультант - родился 24 февраля 1966 года в Ленинграде.