Нетаньяху объявил о заключении исторического договора с ОАЭ

Премьер-министр Израиля объявил о заключении мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в своем обращении, которое транслировали местные телеканалы.

"Это исторический момент в жизни стран Ближнего Востока. Менахем Бегин заключил мирный договор с Египтом, Ицхак Рабин - с Иорданией, а мне выпала великая честь объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной", - цитирует премьер-министра РИА Новости.

У Израиля установлены дипломатические отношения с Египтом и Иорданией. Теперь к ним добавилась и третья страна Ближневосточного региона. Заключению соглашения поспособствовали США. О достигнутых договоренностях сообщили в минувший четверг, 13 августа.

Соглашение подразумевает, что Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега, предоставит мусульманам больший доступ к мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима, позволив им летать из Абу-Даби в Тель-Авив и обратно напрямую. Кроме того, ОАЭ и Израиль немедленно расширят и ускорят сотрудничество в отношении лечения и разработки вакцины от нового коронавируса в условиях пандемии.