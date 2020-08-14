Новости

Нетаньяху объявил о заключении исторического договора с ОАЭ 06:40
В КНДР из-за ливней и наводнений повреждены свыше 16 тысяч домов 06:20
В Сирии военные РФ помогли трем тысячам абитуриентов приехать в Алеппо 05:58
Синоптики пообещали аномальное тепло ряду регионов страны 05:47
Тела людей с пропавшей в Хабаровском крае яхты нашли в Приморье 05:44
Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР 05:30
Трамп объявит о выдвижении в президенты на лужайке у Белого дома 05:11
В военном городке на Камчатке задержали "террористов" с гранатой 04:25
Эксперт заявил об отсутствии в США вакцины от COVID-19 до ноября 04:22
Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией 03:36
"Роскосмос": Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу 03:22
Власти КНДР отметили режим строгого карантина в Кэсоне 03:06
Гидрометцентр РФ: В воскресенье в Москву вернется летняя погода 02:44
В Британии ужесточат штрафы за нарушение режима соцограничений 02:38
Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО 02:11
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2" 01:44
Минобороны: 35 самолетов и 11 беспилотников провели разведку у границ РФ 01:19
"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот 01:00
Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран 00:41
Лукашенко готовит срочное обращение к нации 13.08.2020
Практические навыки тыловых и инженерных служб оценили на учениях в ЮВО 13.08.2020
Госпитализирован главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен 13.08.2020
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 13.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 13.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 13.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 06:40
Рубрика: В мире

Нетаньяху объявил о заключении исторического договора с ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Премьер-министр Израиля объявил о заключении мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в своем обращении, которое транслировали местные телеканалы.

Фото: iStock
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

"Это исторический момент в жизни стран Ближнего Востока. Менахем Бегин заключил мирный договор с Египтом, Ицхак Рабин - с Иорданией, а мне выпала великая честь объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной", - цитирует премьер-министра РИА Новости.

У Израиля установлены дипломатические отношения с Египтом и Иорданией. Теперь к ним добавилась и третья страна Ближневосточного региона. Заключению соглашения поспособствовали США. О достигнутых договоренностях сообщили в минувший четверг, 13 августа.

Соглашение подразумевает, что Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега, предоставит мусульманам больший доступ к мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима, позволив им летать из Абу-Даби в Тель-Авив и обратно напрямую. Кроме того, ОАЭ и Израиль немедленно расширят и ускорят сотрудничество в отношении лечения и разработки вакцины от нового коронавируса в условиях пандемии.

В мире В мире Ближний Восток В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток ОАЭ

Главное сегодня

Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Лукашенко готовит срочное обращение к нации
Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией
Синоптики пообещали аномальное тепло ряду регионов страны
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США