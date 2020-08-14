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14.08.2020 20:39
Рубрика: Власть

Опубликованы сведения о доходах в 2019 году членов Совета Федерации

Текст: Татьяна Замахина

На сайте Совфеда опубликованы декларации о доходах и имуществе российских сенаторов. Самые высокие доходы за прошлый год среди членов верхней палаты парламента получил Валерий Пономарев - 2,767 млрд рублей. Ему принадлежат два автомобиля Bentley, а также Ferrari и ГАЗ-21. Кроме того, этот сенатор от Камчатки владеет тремя квартирами общей площадью почти 500 кв. метров.

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Доход еще одного рекордсмена - зампреда комитета СФ по международным делам, представителя Тамбовской области Александра Бабакова - составил 512 млн рублей. В тройке по заработкам также оказался сенатор от Карелии Игорь Зубарев с 484,6 млн рублей. При этом самый скромный доход - менее 2 млн рублей - задекларировала сенатор от Республики Тува Дина Оюн.

Среди вице-спикеров Совфеда наибольший доход у Николая Журавлева - около 8,7 млн рублей. В его собственности находятся шесть земельных участков, жилой дом и три квартиры. У вице-спикера есть автомобиль "Мерседес-Бенц".

Еще один зампред Совфеда Юрий Воробьев заработал около 6,7 млн рублей. В его собственности три земельных участка и два дома, а также автомобиль "Рендж Ровер", мотоцикл "Харли-Дэвидсон" и снегоход "Ямаха".

Первый вице-спикер Николай Федоров указал доход около 6,5 млн рублей. У него в собственности несколько земельных участков и два жилых дома. Федоров также задекларировал ряд построек, в том числе чайный домик, автомобиль БМВ, мотовездеход, два прицепа. У него также имеются снегоход и снегоболотоход.

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Вице-спикером с наименьшим доходом среди коллег оказался Андрей Турчак. По итогам 2019 года он указал сумму около 5,4 млн рублей. В его собственности - земельный участок, три квартиры (в совместном владении). Транспортных средств никто из членов семьи не имеет.

Как ранее сообщила "РГ", спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16 миллионов 726 тысяч рублей.

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