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14.08.2020 14:00
Рубрика: Российский автопром

Ответ Tesla: "Москвич" на батарейках

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали о "Москвиче-2140" на электрической тяге. Смелый проект реализовал молодой инженер.

Фото: iStock
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Советский седан был приобретён за 35 тысяч рублей. В "Москвиче" отсутствуют привычные двигатель внутреннего сгорания и выхлопная система. Электромобиль в стиле ретро оснащается электромотором от гольфкара мощностью 72 кВт.

Аккумуляторные батареи располагаются под задним свесом, в подкапотном пространстве и багажном отделении. Всего в "Москвич" уместилось 24 ячейки. Батарей ёмкостью 17 кВт*ч хватает на 100 километров пробега. Общая масса силовой установки - 260 кг. К слову, на крыше автомобиля установлен багажник с запасным колесом.

Фото: скриншот с youtube.com

В движение электрокар приводится с помощью клавиш на дистанционном джойстике или стрелок на тачскрине. Помимо этого, имеется возможность запускать электромотор, включать камеру заднего вида, освещение, "дворники", а также управлять другими функциями транспортного средства. Сенсорный экран работает на операционной системе Windows.

Фото: скриншот с youtube.com
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В перспективе планируется доработать тормозную систему (пока электромобиль останавливается "ручником"), внедрить более мощный планшет, фронтальную камеру с тепловизором и опознаванием объектов.

Напомним, "Москвич-2140" серийно выпускался в период с 1976 по 1988 годы. Модель является глубоко модернизированной версией -408/412. Всего было собрано 818 тысяч машин семейства 2140.

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com