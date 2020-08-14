Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Вводятся дополнительные механизмы, которые позволяют лучше учитывать интересы потребителей. "Неизменные энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах (территории опережающего развития - прим. "РГ") и свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых позже будет утверждать правительство Российской Федерации", - подчеркнул премьер.

Для остальных потребителей в подготовленном законопроекте предусмотрены сроки, в течение которых тарифы будут постепенно доведены до экономически обоснованного уровня. Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса, драгоценных камней и металлов - в течение трех лет. Михаил Мишустин попросил Министерство энергетики до первого сентября внести законопроект в правительство на рассмотрение.

Глава правительства также потребовал быстрее уточнить и утвердить новые региональные программы газификации. "Сделать это нужно до конца года", - отвел он срок. Ситуация с газом на Дальнем Востоке отличается кардинально в зависимости от субъекта Федерации. Одни обладают собственным природным газом, а в Магаданской области вообще нет объектов газового хозяйства.