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14.08.2020 04:34
Рубрика: Власть

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Текст: Владимир Кузьмин (Петропавловск-Камчатский)
Премьер-министр Михаил Мишустин требует не допустить на Дальнем Востоке резких скачков в платежках за электричество. "Что касается бизнеса, то есть предложения продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года", - заявил глава правительства на совещании по электроэнергетике и газификации региона.

Вводятся дополнительные механизмы, которые позволяют лучше учитывать интересы потребителей. "Неизменные энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах (территории опережающего развития - прим. "РГ") и свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых позже будет утверждать правительство Российской Федерации", - подчеркнул премьер.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Для остальных потребителей в подготовленном законопроекте предусмотрены сроки, в течение которых тарифы будут постепенно доведены до экономически обоснованного уровня. Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса, драгоценных камней и металлов - в течение трех лет. Михаил Мишустин попросил Министерство энергетики до первого сентября внести законопроект в правительство на рассмотрение.

Глава правительства также потребовал быстрее уточнить и утвердить новые региональные программы газификации. "Сделать это нужно до конца года", - отвел он срок. Ситуация с газом на Дальнем Востоке отличается кардинально в зависимости от субъекта Федерации. Одни обладают собственным природным газом, а в Магаданской области вообще нет объектов газового хозяйства.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Камчатский край

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