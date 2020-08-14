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14.08.2020 11:01
Рубрика: ДТП

Большинство смертельных аварий в Москве происходит на МКАД

Текст: Владимир Баршев
Наибольшее число погибших в авариях по итогам первого полугодия в Москве зафиксировано на МКАД, сообщает столичная Госавтоинспекция.

"По итогам первого полугодия текущего года наиболее сложная ситуация с состоянием аварийности складывается на территории Московской кольцевой автомобильной дороги. Среди основных магистралей города, наибольшее число погибших зафиксировано на МКАДе", - говорится в сообщении ведомства.

В Москве число погибших в ДТП с участием каршеринга выросло на 20%

Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа. Каждый четвертый погибший в городе также является участником ДТП на МКАДе. Стоит отметить, что из общего числа погибших в ДТП на МКАДе 16 процентов составляют пешеходы. Это не значит, что огромное количество пешеходов пытаются перебежать через эту оживленную магистраль, хотя и такое случается. Просто в случае аварии или поломки машины, водители, как правило, из них выходят и становятся пешеходами. Именно в таком качестве они и попадают в сводки о ДТП.

Основной вид ДТП на МКАД - это наезд на стоящее транспортное средство. А наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой стали неисправность транспортного средства, ДТП и, как ни странно, парковка.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве обращается к участникам дорожного движения быть более внимательными, передвигаясь по МКАД. Выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратными при совершении маневров. Не допускать остановки без крайней необходимости. В случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщить о случившемся по телефону экстренных служб 112.