Остановка еще на семи перекрестках Москвы будет караться штрафом

Вафельную разметку нанесут на семи перекрестках Москвы. Эту работу до конца августа проведут специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, этим летом новые "вафельницы" уже появились в районе транспортно-пересадочного узла у станции метро "Преображенская", а также на пересечении Варшавского шоссе и ул. Большая Бутовская. До конца лета такую разметку нанесут еще на семи участках, в том числе на ул. Верейская, Ореховом бульваре, Бережковской набережной и других.

Как напомнили "РГ" в ведомстве, клетчатая разметка применяется на особенно загруженных перекрестках. Сетка, нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора, чтобы не создавать препятствий движению автомобилей в поперечном направлении. Остановка на такой разметке карается штрафом в размере 1 тыс. рублей.