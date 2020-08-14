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14.08.2020 21:48
Рубрика: Общество

Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Текст: Ирина Рыбникова

Врачи в Москве уже фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и некоронавирусной пневмонией, поэтому начать прививаться от сезонных простуд в этом году лучше пораньше, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Градоначальник отметил, что ранние прививки позволят избежать наложения друг на друга двух инфекционных процессов, когда коронавирус еще окончательно не ушел, а сезонные простудные заболевания уже вовсю буйствуют.

Ранее Собянин уже говорил о том, что в этом году вакцинация от гриппа в столице начнется раньше и будет более масштабной.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

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