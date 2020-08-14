В Москве на год закроется станция метро "Рижская"

Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии столичного метро закроется 22 августа на год, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В ведомстве объяснили: на "Рижской" нужно заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюль. А поскольку у станции только один выход, без полного закрытия не обойтись. Взамен от "Рижской" до "Проспекта Мира" будут ходить бесплатные автобусы КМ. Пассажирам предложат воспользоваться одноименной станцией МЦД и соседними станциями подземки: "Проспект Мира", "Алексеевская" и "Марьина Роща".

Три эскалатора на "Рижской", напомнили в дептрансе, были установлены в 1958 году, поэтому свой срок уже отслужили.