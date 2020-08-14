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14.08.2020 11:42
Рубрика: Происшествия

В Воронеже нашли водителя, сбившего коляску с ребенком

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские полицейские нашли водителя, накануне вечером сбившего на пешеходном переходе коляску с четырехмесячным ребенком. Малыш в тяжелом состоянии доставлен в больницу - по последним данным, он впал в кому. Протаранивший коляску ВАЗ-2105, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

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- Водитель, 34-летний житель Воронежа, признался в наезде на коляску и рассказал, что таким образом уходил от столкновения с другим автомобилем. Мужчина направлен на медицинское освидетельствование, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. Она добавила, что только за последний год водителя 44 раза штрафовали за нарушение скоростного режима.

Напомним, авария произошла 13 августа в 21.20 в центре города. Автомобиль сбил открытую коляску с мальчиком, которую везла по "зебре" его 38-летняя мать. Она не пострадала, но находится в шоке.

Полицейские проводят проверку и ожидают справки от медиков для возбуждения против лихача уголовного дела. Его версия об уходе от столкновения будет изучена в ходе расследования.

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