Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО

Продлить на Дальнем Востоке до 2028 года действие механизма снижения тарифов на электроэнергию до среднероссийских предложил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным по энергетике и газофикации Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Механизм был запущен с 2017 года в 5 регионах ДФО, но в 2021 году его действие прекращается. По словам Александра Козлова, сейчас цена для потребителей упала до 4 рублей за киловатт-час. Например, на Чукотке произошло снижение цены на 68%, а в Якутии - на 47,7%. "Если работу механизма не продлить, то тарифы в этих субъектах вновь поползут вверх. На Чукотке цена на электроэнергию вырастет до 32-х рублей за кВт/час, в Якутии почти до 25 рублей, а на Камчатке почти до 14 рублей", - сказал министр.

Ведомство внесло в правительство соответствующий законопроект. Предлагается с 2021 года на пять лет сохранить действие понижающего механизма для бюджетных потребителей и организаций ЖКХ. Это затронет более 7 тысяч организаций с объемом потребления электроэнергии более 3 млрд. киловатт часов. Также на три года планируется продлить его действие для организаций ТЭК и добывающих предприятий. Для всех остальных потребителей он продолжит работать до 2028 года. Это коснется более 20 тысяч организаций с объемом потребления электроэнергии более 3,5 млрд. киловатт часов в год.

Законопроект согласован всеми заинтересованными федеральными органами власти, получено положительное заключение ГПУ и Экспертного управления Президента России.