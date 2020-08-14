На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

Действие части противоэпидемических мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за коронавирусной инфекции, продлили до 31 августа включительно.

"Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Копин. Документ вступает в силу с 17 августа", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничения продолжат действовать в отношении ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений - их работа запрещена. При посещении магазинов, медучреждений, образовательных организаций, учреждений предоставляющих госуслуги, аэропортов и других общественных мест, людям необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Те же требования и для поездок в общественном транспорте. Граждане старше 65 лет до конца лета продолжат соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса, проводится тестирование всех транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино.

Напомним, ранее Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений. Здесь разрешили работу заведений общепита и кинотеатров, начали проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, открыли детские летние лагеря и пришкольные площадки.

По последним данным, в регионе выявлено 162 случая COVID-19. Выздоровел 151 человек, скончались двое.