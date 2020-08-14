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14.08.2020 05:44
Рубрика: Происшествия

Тела людей с пропавшей в Хабаровском крае яхты нашли в Приморье

Текст: Дина Непомнящая

На побережье в Приморском крае обнаружили тела двух человек, которые путешествовали на частной парусной яхте "Барыня", пропавшей в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.

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"Тела найдены на берегу в районе поселка Кузнецово Тернейского района еще 9 августа местными жителями. Нам сообщение поступило только на этой неделе, так как не сразу были установлены личности", - сообщил "Интерфаксу" оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Советско-Гаванскому району Павел Забатурин.

Он отметил, что личность одного погибшего установлена, второго опознать тяжело из-за состояния тела.

Напомним, что всего на пропавшем судне находились три человека: 57-летний владелец и пассажиры 33 и 32 лет. Яхта двигалась из поселка Нельма в город Советская Гавань и попала в шторм. Из-за непогоды невозможно было оперативно начать ее поиски.

Рядом с телами погибших на берегу обнаружили обломки лодки, но являются ли они частями "Барыни" пока не понятно. Тело третьего члена экипажа еще не нашли.

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