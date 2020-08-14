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14.08.2020 10:02
Рубрика: Происшествия

Глава Ставрополья взял на контроль ситуацию со сбитой девочкой

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял на личной контроль ситуацию со сбитой насмерть девочкой в селе Кочубеевском. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

На севере Крыма пьяный водитель сбил троих детей

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в селе Кочубеевском. 16-летний водитель на ВАЗ-2106 на одной из дорог села пошел на обгон, но не справился с управлением и выскочил на парковку возле магазина. Там он сбил 15-летнюю девочку. Сразу после ДТП несовершеннолетний сбежал с места происшествия и не оказал помощь умирающему ребенку. Вскоре его нашли и задержали.

"Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей девочки. И, как отец, прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубевского", - написал он в Instagram, пообещав взять ситуацию на личный контроль.

По факту случившегося в следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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