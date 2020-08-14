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14.08.2020 09:28
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае арестована часть фигурантов громкого коррупционного скандала. Остальным предполагаемым участникам преступного сообщества также вскоре изберут меру пресечения, сообщили "РГ" в управлении прокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.

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Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов. Причем, получив деньги, подозреваемые не проверяли фактические знания экзаменуемых. В итоге им удалось собрать около двух миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по частям второй и третьей статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и части шестой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

Ессентукский городской суд двоих сотрудников университета отправил под домашний арест, еще троих заключил по стражу. Решения суда ждут еще шесть фигурантов уголовного дела.

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