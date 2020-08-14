В Ессентуках арестовали всех участников дела о взятках в вузе МВД

Ессентукский городской суд в Ставропольском крае арестовал еще шестерых участников преступного сообщества, которые получали взятки от учащихся ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России.

Как сообщили "РГ" в главном управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, в итоге семи сотрудникам университета суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым - в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов. Причем, получив деньги, подозреваемые не проверяли фактические знания экзаменуемых. В итоге им удалось собрать около двух миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по частям второй и третьей статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и части шестой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").