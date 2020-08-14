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14.08.2020 13:25
Рубрика: Общество

В Челябинской области линейки 1 сентября пройдут без родителей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Праздничные линейки в День знаний, 1 сентября, в школах Челябинской области пройдут с соблюдением всех карантинных требований. Родителей учеников, за исключением первоклассников на линейки решено не приглашать, сообщили в пятницу в минобре Челябинской области.

Фото: iStock
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Как сообщили в ведомстве, в связи с запретом массовых мероприятий линейки рекомендуется проводить на открытом воздухе, без участия родителей и гостей. Исключение будет сделано только для родителей первоклашек с условием соблюдения обязательного масочного режима

Если проводить мероприятия на пришкольных площадках помешает непогода, то линейки будут проходить внутри учебного заведения, в спортивных или актовых залах, поэтапно. С учетом соблюдения социальной дистанции и числом участников не более двух классов - 50 человек. Впрочем, символический первый звонок обязательно прозвенит для учащихся первых и 11 классов, отметили в ведомстве.

Основной акцент будет на классные часы, которые обычно проходят в школах в этот день.

Как уже сообщала "РГ", новый учебный год начнется в Челябинской области в штатном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических требований и норм.

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