С 15 августа "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Женеву

"Полеты будут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе (один рейс в неделю по субботам)", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Как ранее сообщала "РГ", авиаперевозчик объявил о вынужденной отмене части регулярных рейсов по международным направлениям до 31 августа.