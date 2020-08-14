Семин выступил с критикой руководства "Локомотива"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал руководство клуба за недавнюю встречу с болельщиками, на которой генеральный директор Василий Кикнадзе вступил в перепалку с поклонниками клуба.

Семин в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, чем ему не понравилось такое общение с болельщиками, а также в очередной раз подверг критике руководство клуба.

"Было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги, - считает Семин. - Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно пополняют казну на 400-500 миллионов рублей. Дать им понять, что они никто, и ничего не решают - это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться".

Экс-наставник клуба уверен, что нужно было объяснить людям все возникающие трудности, вступать с ними в диалог, а не показывать им неприличный жест.

Семин настаивает на том, что руководство клуба должно было объяснить ситуацию со скончавшимся игроком Самохваловым, какие у него были результаты обследования, почему он был допущен до тренировок.

"Почему семья погибшего не получила страховку и той помощи, на которую рассчитывала? Люди хотят знать правду, и когда не получают ответов, вправе подозревать что угодно", - уверен Семин.

Самый титулованный тренер в истории клуба признался, что руководство заняло выжидательную позицию в общении с болельщиками. И теперь вслед за ними от клуба могут отвернуться и спонсоры.

"Сколько гендиректор в должности? Больше полутора лет. За это время хоть копейка в клуб привлечена? У ЦСКА появились Усманов, ВЭБ - кто у "Локомотива"? Расскажите, почему, а не прячьтесь за спинами футболистов. Вы в долгу перед людьми, которые приходят на стадион",- сказал Семин.

По мнению мэтра отечественной тренерской школы, объяснив людям все можно надеяться на то, что они дадут поддержку, а вместо этого болельщикам заявили об их никчемности.