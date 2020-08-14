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14.08.2020 20:10
Рубрика: Власть

Стали известные доходы депутатов Госдумы за 2019 год

Текст: Татьяна Замахина

На сайте Госдумы появились декларации депутатов Госдумы за прошлый год. Так, руководители фракций заработали от 4 до 22 с лишним миллионов рублей, а наибольший доход задекларировал член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев - 2,35 млрд рублей.

Доход главы Совфеда Матвиенко в прошлом году составил 16,7 млн рублей

Показавший самый большой доход Аникеев также записал в декларации 12 объектов недвижимости. Кроме того, депутат владеет несколькими автомобилями представительского класса, вертолетом и моторными лодками. Второй по размеру доход в Госдуме продемонстрировал замглавы комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский ("Единая Россия") - 1 млрд 165 млн рублей.

Среди руководителей фракций больше всего заработал Владимир Жириновский (22,4 млн рублей). В собственности у лидера ЛДПР квартира 38.8 кв.м, и еще одна жилплощадь в пользовании в 436,3 кв.м. Автомобиль Жириновского - LADA 212140.

Доходы лидера КПРФ Геннадия Зюганова составили 7,9 млн рублей. У него есть квартира в 167,4 кв. м (в общей собственности с супругой) и дача 113,9 кв.м. Лидер коммунистов также указал легковой автомобиль Volkswagen Touareg.

Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в 2019 году заработал 5,5 млн рублей. У него в собственности три участка - 640, 2493 и 63,4 кв.м. Авто указаны следующие: ВАЗ 21214 БРОНТО и ГАЗ 69.

Доход главы "Справедливой России" Сергея Миронова - 4,2 млн рублей. В собственности у него недвижимости нет, только в пользовании. В разделе транспортных средств числится автоприцеп МЗСА 817708.

Самый высокий доход среди вице-спикеров Госдумы - 34 млн рублей - в 2019 году получил Игорь Лебедев (ЛДПР). Вслед за ним по уровню дохода за 2018 год идет вице-спикер от "Справедливой России" Ольга Епифанова с 18,9 млн. рублей. У их коллеги от "ЕР" Петра Толстого за прошлый год доход составил 17,5 млн рублей.

Совокупный доход Мишустина за 2019 год составил больше 18 млн рублей

Бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Гордеев, который занял пост зампреда ГД в начале 2020 года, указал сумму в 17,2 млн рублей. Остальные вице-спикеры задекларировали доход от 5,4 млн рублей до 7,2 млн рублей.

Интересны также доходы наиболее известных депутатов. Так зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов в прошлом году заработал 22,93 миллиона рублей. Женщины-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова указали в декларациях 16,49 миллиона и 14,17 миллиона рублей, соответственно. Доход депутата и телеведущей Оксаны Пушкиной составил 5,37 миллиона рублей, а ее коллеги по Госдуме, актрисы Елены Драпеко - 7,13 миллиона рублей.

Как ранее сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2019 год указал доход в 100,2 миллиона рублей, при этом около половины (45 млн) он отдал на благотворительность.

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