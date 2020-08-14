Стали известные доходы депутатов Госдумы за 2019 год

На сайте Госдумы появились декларации депутатов Госдумы за прошлый год. Так, руководители фракций заработали от 4 до 22 с лишним миллионов рублей, а наибольший доход задекларировал член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев - 2,35 млрд рублей.

Показавший самый большой доход Аникеев также записал в декларации 12 объектов недвижимости. Кроме того, депутат владеет несколькими автомобилями представительского класса, вертолетом и моторными лодками. Второй по размеру доход в Госдуме продемонстрировал замглавы комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский ("Единая Россия") - 1 млрд 165 млн рублей.

Среди руководителей фракций больше всего заработал Владимир Жириновский (22,4 млн рублей). В собственности у лидера ЛДПР квартира 38.8 кв.м, и еще одна жилплощадь в пользовании в 436,3 кв.м. Автомобиль Жириновского - LADA 212140.

Доходы лидера КПРФ Геннадия Зюганова составили 7,9 млн рублей. У него есть квартира в 167,4 кв. м (в общей собственности с супругой) и дача 113,9 кв.м. Лидер коммунистов также указал легковой автомобиль Volkswagen Touareg.

Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в 2019 году заработал 5,5 млн рублей. У него в собственности три участка - 640, 2493 и 63,4 кв.м. Авто указаны следующие: ВАЗ 21214 БРОНТО и ГАЗ 69.

Доход главы "Справедливой России" Сергея Миронова - 4,2 млн рублей. В собственности у него недвижимости нет, только в пользовании. В разделе транспортных средств числится автоприцеп МЗСА 817708.

Самый высокий доход среди вице-спикеров Госдумы - 34 млн рублей - в 2019 году получил Игорь Лебедев (ЛДПР). Вслед за ним по уровню дохода за 2018 год идет вице-спикер от "Справедливой России" Ольга Епифанова с 18,9 млн. рублей. У их коллеги от "ЕР" Петра Толстого за прошлый год доход составил 17,5 млн рублей.

Бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Гордеев, который занял пост зампреда ГД в начале 2020 года, указал сумму в 17,2 млн рублей. Остальные вице-спикеры задекларировали доход от 5,4 млн рублей до 7,2 млн рублей.

Интересны также доходы наиболее известных депутатов. Так зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов в прошлом году заработал 22,93 миллиона рублей. Женщины-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова указали в декларациях 16,49 миллиона и 14,17 миллиона рублей, соответственно. Доход депутата и телеведущей Оксаны Пушкиной составил 5,37 миллиона рублей, а ее коллеги по Госдуме, актрисы Елены Драпеко - 7,13 миллиона рублей.

Как ранее сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2019 год указал доход в 100,2 миллиона рублей, при этом около половины (45 млн) он отдал на благотворительность.