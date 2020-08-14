Стоит ли тратиться на дорогой моющий бензин

Фирменные разновидности топлива можно встретить почти на каждой заправке, многие нефтеперерабатывающие компании стали изготавливать так называемый моющий бензин. Действительно ли он лучше обычного и в какие автомобили его заливать не стоит?

Обычный бензин, изготовленный выпариванием нефти, сейчас не встретишь. Топливо классов 5 и 6, разрешенных законодательством, содержат в своем составе присадки - химические добавки, влияющие на его свойства. Они могут быть антистатическими, антиокислительными, антидетонационными, антикоррозийными и моющими, пишет aif.ru.

Эти добавки могут комбинироваться различным образом. Производители утверждают, что современный бензин АИ-95 и АИ-98 класса 5 и 6 даже способен снижать расход топлива, не говоря уж о защите от коррозии, уменьшении выработки трущихся деталей и прочих чудесах.

Моющий бензин призван чистить двигатель от нагара и маслянистых отложений, которые ухудшают работу системы впрыска. Правда, эффект от такого топлива проявится после прохождения автомобилем 2-3 тысяч километров на моющем бензине. Впускные клапаны очищаются в первую очередь, что способствует лучшему наполнению цилиндров. Готовится более качественная смесь и стабилизируется процесс сгорания. В результате мощность двигателя возрастает более чем на 7 процентов, а расход топлива снижается как минимум на 8.

Каким двигателям показан моющий бензин? Главным образом тем, у кого есть распределенная система впрыска. То есть современным автомобилям. Моторы с непосредственным впрыском моющий бензин воспримут нормально, но он очистит только форсунки и камеры сгорания, а не клапаны.

Бесполезно моющее топливо для карбюраторных двигателей. Там нет форсунок, топливо поступает в цилиндры благодаря атмосферному давлению.

А еще старые карбюраторные моторы успели обрасти таким налетом, что его постепенное растворение обнажает застарелую выработку. Получившиеся зазоры в кольцах способствуют снижению компрессии, мощность работы двигателя падает. Таким моторам достаточно обычных сортов топлива, чтобы защищать систему от дополнительных отложений.