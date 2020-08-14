"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот

Начало второй встречи не предвещало "молниям" проблем. Уже на шестой минуте "Тампа-Бэй" вышла вперед. Российский форвард Никита Кучеров, находясь за воротами, нанес хитрый бросок и шайба от вратаря Йонаса Корписало отлетела в ворота.

Этот успех стал для "молний" единственным. Несмотря на старания своего голкипера Андрея Василевского они пропустили две шайбы еще до перерыва. Отличились Райан Мюррей и Оливер Бьоркстранд.

В заключительном периоде точку в матче поставил Александер Веннберг. 3:1 - победа "Коламбуса", в составе которого играл защитник Владислав Гавриков. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.