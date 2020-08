"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот

Well, Brayden Point couldn't contain himself after this Nikita Kucherov (@86Kucherov) goal. 🤣 #StanleyCup



🇺🇸: https://t.co/XX18uairDN @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/ph91sUKlYw @Sportsnet pic.twitter.com/fIBBXetgU4