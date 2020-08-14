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14.08.2020 05:11
Рубрика: В мире

Трамп объявит о выдвижении в президенты на лужайке у Белого дома

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства с лужайки у Белого дома. Своими планами американский лидер поделился во время интервью для The New York Post.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Такой выбор Трамп объяснил пандемией коронавируса и необходимостью соблюдать дистанцию. По его словам, лужайка у Белого дома - "отличное место", где он чувствует себя хорошо. "Это очень-очень большая лужайка. Туда может прийти много народа", - цитирует РИА Новости президента.

Трамп уже говорил, что из экономии рассматривает возможность объявления из Белого дома о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах. "Если мы отправимся в другой штат или в другое место, то сумма затраченных средств будет колоссальной. Я это принимаю во внимание", - отметил Трамп.

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что Трамп не имеет права выдвигаться в президенты из Белого дома.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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