Умер один из самых выдающихся гитаристов XX века Джулиан Брим

Английский гитарист и лютнист, обладатель четырех наград Grammy Джулиан Брим скончался в пятницу на 88-м году жизни. Об этом сообщила компания James Braun Management, представляющая интересы музыканта.

"С большим сожалением сообщаем, что английский классический гитарист и лютнист, командор ордена Британской империи Джулиан Брим, родившийся в 1933 году, умер мирно во сне в своем доме сегодня, 14 августа", - цитирует заявление ТАСС.

Свой первый сольный концерт Брим сыграл в 13 лет. С гитарой его познакомил отец, который играл на фортепиано и самодельной электрической гитаре для джаза. Благодаря своему таланту Брим в 15 лет получил стипендию и поступил в Королевский музыкальный колледж по классу гитары и виолончели.

Лютня появилась в его жизни почти случайно - он купил ее у прохожего матроса и так освоил этот инструмент, что стал одним из ведущих исполнителей на лютне в мире. Также Брим был признан одним из самых выдающихся гитаристов XX века. Он сотрудничал с оркестром бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса, композиторами Бенджамином Бриттеном, Арнольдом Малкольмом, Тору Такэмицу, Уильямом Уолтонм, Ленноксом Беркли и многими другими.

Брим двадцать раз был номинирован на музыкальную премию Grammy, но завоевал эту награду лишь четырежды (1964, 1967, 1972, 1973). Свой последний концерт Брим дал в 2002 году.