USA Today: Трамп проголосует на праймериз во Флориде по почте

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей проголосуют по почте на праймериз во Флориде, которые состоятся 18 августа. Такую информацию распространила газета USA Today.

По ее данным, президентская чета уже подала заявление на получение бюллетеней. Бланки должны были быть доставлены в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, после чего документы окажутся в Вашингтоне. В бюллетене, в частности, обозначены кандидаты в окружную комиссию, законодательное собрание штата и в Конгресс, пишет ТАСС.

Ранее Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени.

Однако представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.