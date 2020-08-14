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14.08.2020 08:30
Рубрика: В мире

В Бейруте могут обрушиться десятки уникальных исторических зданий

Текст: Максим Макарычев
Десятки исторических зданий в Бейруте находятся под угрозой обрушения после мощного взрыва, прогремевшего в порту на прошлой неделе. Об этом предупредили официальные лица Ливана.

Взрыв в Бейруте разрушил часть исторического восточного района Бейрута Ахрафие, где расположен знаменитый музей Сурсока. Всего же пострадали не менее восьми тысяч зданий, многие из которых сконцентрированы в исторических кварталах Гемайзе и Мар-Михаэль, сообщил Саркис Хури, генеральный директор отдела древностей министерства культуры Ливана. По его словам, в их числе оказались 640 исторических зданий, около 60 из которых находятся под угрозой обрушения. Гемайзе и Мар-Михаэль выходят на порт и известны своей активной ночной жизнью, многие старые здания в этих районах переоборудованы в пабы или рестораны.

Фото: AFP
Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в 15 млрд долларов

По сообщению представителей ЮНЕСКО, пострадали и другие районы, в которых расположены Национальный музей и Археологический музей Американского университета Бейрута. Повреждены художественные галереи и религиозные объекты. ЮНЕСКО обещает возглавить международную кампанию по восстановлению исторического наследия Бейрута, сообщает Guardian. "Международное сообщество направило мощный сигнал поддержки Ливану после этой трагедии, - сказал Эрнесто Оттоне Рамирес, помощник генерального директора ЮНЕСКО по культуре. - Наше агентство стремится возглавить восстановление в области культуры, которая должна стать ключевым элементом более широких усилий по реконструкции и возрождению Ливана".

В течение многих лет в Ливане высказывались опасения по поводу того, что исторические здания продаются, а затем сносятся и заменяются высотными домами. В последние дни появились сообщения о том, что посредники связываются с владельцами пострадавших в результате взрыва исторических зданий и предлагают высокие цены за покупку их собственности. Временный министр финансов Гази Вазни издал в среду указ, запрещающий продажу любого исторического здания без разрешения ливанского министерства культуры. Этот шаг направлен на предотвращение любой "коммерческой эксплуатации этих объектов".

Напомним, что четвертого августа в Бейруте взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в порту ливанской столицы, что привело серьезным разрушениям в ливанской столице. Погибли более 170 человек, ранено свыше шести тысяч жителей. Ущерб оценивается в сумму от 10 до 15 миллиардов долларов.

В четверг официальные лица Ливана согласились назначить судебного следователя, который возглавит расследование под эгидой Высшего судебного совета, расследующего политические преступления и преступления в области государственной безопасности.. Стало известно, что по приглашению ливанских властей ФБР США присоединится к иностранным специалистам в расследовании этого дела.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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