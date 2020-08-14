В Иране прекратился выпуск самого популярного в стране автомобиля

Концерн SAIPA, второй по величине после Iran Khodro автопроизводитель Ирана, окончательно прекратил выпуск автомобилей SAIPA Pride.

SAIPA Pride - это лицензионная копия корейской Kia Pride, одного из самых долго производившихся автомобилей современности.

Последний экземпляр малолитражки SAIPA собрала в конце июля 2020 года - это седан, который обозначался индексом 131. Другие пассажирские автомобили семейства - лифтбек 141, хэтчбек 111 и рестайлинговый седан 132 - сняли с производства несколькими месяцами ранее. Единственная из линейки модель, которую продолжат выпускать, - грузовой пикап SAIPA 151.

В Иране Pride производили с 1993 года. Это был самый популярный и самый дешевый автомобиль в стране. За все время SAIPA произвела 6,3 млн таких машин - в среднем по 230 000 единиц в год.

Оригинальный Kia Pride вышел в марте 1987 года, но в действительности эта модель даже не корейская, хотя иранцы покупали лицензию именно у Kia. Модель изначально вышла в 1986-м под именем Ford Festiva, однако разработала ее японская Mazda, акционером которой тогда был американский концерн. В 1987 году эту же модель для рынков Европы и Австралии продавали под именем Mazda 121.

В Иране семейство оснащалось бензиновым мотором Mazda B3 объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с., привод - передний, коробка передач - механическая.

Общий жизненный цикл малолитражки составил аж 34 года.