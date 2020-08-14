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14.08.2020,  
13:55
Текст:  Михаил Русин

В России создан компактный пистолет "Полоз"

Российские конструкторы разработали новый пистолет "Полоз". Речь идет об оружии, предназначенном для МВД и Росгвардии.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщает пресс-служба корпорации Ростех, "Полоз" является самозарядным компактным пистолетом для стрельбы на дистанции до 50 метров. При этом его можно использовать при температурах от - 50 до + 50 градусов Цельсия.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Емкость магазинов "Полоза" составляет 15 и 18 патронов. В качестве боеприпасов используются 9х19-мм пистолетный патрон федеральных органов, а также патрон 9х19-мм, снабженный пулей со стальным сердечником. Ресурс оружия оценивается минимум в 10 000 выстрелов.

Преимуществом "Полоза" являются его меньшие по сравнению со стандартным армейским образцом габариты и вес. При этом специалисты подчеркивают его удобность, надежность и неприхотливость в использовании. Также отмечается, что "Полоз" подходит для скрытого ношения. Еще одним плюсом стала модульная конструкция оружия. Благодаря ей можно заменять рукоятку без замены основных частей и использовать магазины различной емкости.

По словам гендиректора ЦНИИточмаш, Альберта Бакова пистолет Макарова уже не устраивал сотрудников правоохранительных органов по мощности и по боезапасу.

Новый пистолет можно будет увидеть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

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