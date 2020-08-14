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14.08.2020 23:51
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" объяснили, что случилось с главным тренером

Текст: Артем Локалов

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему главный тренер Доменико Тедеско не руководил командой в матче с "Ахматом".

Судьи отменили два гола "Спартака" в матче второго тура РПЛ с "Ахматом"

- С утра Доменико почувствовал себя не очень хорошо. В связи с ситуацией в стране и в мире, решили не рисковать. В субботу команда сдаст тесты на коронвирус. Надеюсь, все будет хорошо, - сказал Газизов.

"Спартак" выиграл у "Ахмата" (2:0). Это первая победа красно-белых в сезоне.

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