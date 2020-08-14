В "Спартаке" объяснили, что случилось с главным тренером

Шамиль Газизов объяснил, почему Доменико Тедеско не руководил #Спартаком в матче с #Ахматом:

- С утра он почувствовал себя не очень хорошо. В связи с ситуацией в стране и в мире, решили не рисковать.

В суботу команда сдаст тесты на коронвирус. Надеюсь, все будет хорошо. pic.twitter.com/JAsjvLG42M