В "Спартаке" объяснили, что случилось с главным тренером

Шамиль Газизов объяснил, почему Доменико Тедеско не руководил #Спартаком в матче с #Ахматом:— Артем Локалов (@lokalov) August 14, 2020
- С утра он почувствовал себя не очень хорошо. В связи с ситуацией в стране и в мире, решили не рисковать.
В суботу команда сдаст тесты на коронвирус. Надеюсь, все будет хорошо. pic.twitter.com/JAsjvLG42M
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему главный тренер Доменико Тедеско не руководил командой в матче с "Ахматом".
- С утра Доменико почувствовал себя не очень хорошо. В связи с ситуацией в стране и в мире, решили не рисковать. В субботу команда сдаст тесты на коронвирус. Надеюсь, все будет хорошо, - сказал Газизов.
"Спартак" выиграл у "Ахмата" (2:0). Это первая победа красно-белых в сезоне.