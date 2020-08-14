В Тольятти обнаружили редкие "Нивы"

В Сети появились фотографии уникальных модификаций Lada 4x4 (Niva) - ВАЗ-2121 "Сахара" и ВАЗ-2131-05 "Санитарный". Редкие экземпляры были найдены в тольяттинских дворах.

Трёхдверную "Сахару" создали двое работников волжского автозавода в 1991 году. Всего энтузиасты собрали шесть самодельных автомобилей. Внедорожник получил увеличенную на 300 мм колёсную базу, съёмную высокую крышу в задней части кузова, оригинальную бамперную группу, решётку радиатора и воздухозаборник на капоте.

Длинная база позволила улучшить комфорт задних пассажиров. В машине также предусмотрен третий ряд откидных сидений. Часть крыши снимается и может преобразить трёхдверный внедорожник в пикап.

Примечательно, что наработки по "Сахаре" учитывались при создании ВАЗ-21218 "Фора" с увеличенной колёсной базой, широкими дверями, более объёмной крышей.

Ещё одна необычная версия на снимках - медицинское исполнение ВАЗ-2131. Модель построена на базе пятидверной Niva, но с увеличенным на 300 мм задним свесом и приподнятой на 320 мм пластиковой крышей. Такое решение позволяло транспортировать больного на носилках и двух медиков с оборудованием.

Снаружи у автомобиля имеется две двери по правому борту и одна по левому. Машину начали выпускать в опытно-промышленном производстве ВАЗа в 1998-2000 годах.

Напомним, сегодня цены на 3-дверную Lada 4x4 лежат в диапазоне от 572 900 до 648 900 рублей. 5-дверный вариант стоит от 615 900 до 691 900 рублей. Внедорожник оснащается 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 83 л. с. и 5-ступенчатой механической КП, а также постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включением понижающего ряда.