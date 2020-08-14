Видео: байкер и самокатчик помешали друг другу в пробке на светофоре

Если среди водителей проводить опрос о том, кого они сильнее не любят на дороге, кто больше раздражает и мешает движению - а) нахальные мотоциклисты или б) дерзкие владельцы самокатов - то ответ будет: в) и те, и другие (а еще те, что на сигвеях. Те вообще безбашенные). Уж сколько аварий было из-за этих юрких и неуловимых ездоков, сколько раз автомобилисты хватались за сердце и ругались последними словами, чудом избежав с ними столкновения - и не перечесть.

Но иногда эти двухколесные торопыги так смело игнорируют ПДД и здравый смысл, что сами от этого страдают. Последнее видео на эту тему снято в Санкт-Петербурге.

Смотрите-ка: на светофоре образовалась небольшая пробка и мотоциклист, объезжая ее, начал быстро маневрировать между рядами, чтобы к включению зеленого света стартовать первым. Но когда из третьего ряда он резко перестроился к обочине и готовился жать на газ, сзади на него налетел лихой самокатчик, тоже не хотевший тесниться в пробке.

Будь оба торопыги на автомобилях - не избежать бы серьезных травм, а так отделались только синяками и парой-тройкой резких слов в адрес друг друга. Впрочем, допускаем вариант, что могли и обойтись и взаимными извинениями. Все-таки культурная столица...