Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран

Британия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из пяти стран: Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос. Ограничения начнут действовать с 15 августа. С таким заявлением выступил министр транспорта страны Грант Шаппс.
"Данные территории мы должны исключить из списка нашего "транспортного коридора", чтобы снизить уровень инфекции", - цитирует министра РИА Новости.
Ранее власти Великобритании объявили о пересмотре методики подсчета смертельных случаев от коронавируса. Теперь COVID-19 будет считаться причиной смерти, если человек скончался в течение 28 дней с момента выявления у него заболевания лабораторным методом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране новым типом коронавируса инфицированы свыше 315 тысяч человек.
Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 13, 2020