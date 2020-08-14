Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран

Британия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из пяти стран: Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос. Ограничения начнут действовать с 15 августа. С таким заявлением выступил министр транспорта страны Грант Шаппс.

"Данные территории мы должны исключить из списка нашего "транспортного коридора", чтобы снизить уровень инфекции", - цитирует министра РИА Новости.

Ранее власти Великобритании объявили о пересмотре методики подсчета смертельных случаев от коронавируса. Теперь COVID-19 будет считаться причиной смерти, если человек скончался в течение 28 дней с момента выявления у него заболевания лабораторным методом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране новым типом коронавируса инфицированы свыше 315 тысяч человек.