Новости

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО 02:11
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2" 01:44
Минобороны: 35 самолетов и 11 беспилотников провели разведку у границ РФ 01:19
"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот 01:00
Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран 00:41
Лукашенко готовит срочное обращение к нации 13.08.2020
Практические навыки тыловых и инженерных служб оценили на учениях в ЮВО 13.08.2020
Госпитализирован главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен 13.08.2020
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 13.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 13.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 13.08.2020
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 13.08.2020
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 13.08.2020
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 13.08.2020
В России заработал Facebook Pay 13.08.2020
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 13.08.2020
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей 13.08.2020
73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования 13.08.2020
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи 13.08.2020
Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России 13.08.2020
ВОЗ: Большая часть населения планеты остается уязвимой для коронавируса 13.08.2020
США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией 13.08.2020
В РФС признали, что VAR в России работает не так, как ожидалось 13.08.2020
Составлен список ста лучших сиквелов 13.08.2020
В 2020 году количество авиапассажиров в Европе сократится на 60% 13.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 01:44
Рубрика: В мире

Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за планов Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Такую информацию в четверг распространило немецкое издание Welt.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Пушков: У Германии нет пути для отступления в борьбе за "Северный поток-2"

По его данным, ноту протеста европейская делегация выразила госдепартаменту США во время видеоконференции, состоявшейся 12 августа. При этом не уточняется, на каком уровне это было сделано, пишет РИА Новости. Известно, что по содержанию нота повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля. По его словам, вызывают обеспокоенность участившиеся случаи применения или угрозы введения санкций со стороны Вашингтона в отношении европейских компаний, в том числе по проекту "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран. Он предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время.

В мире США Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Лукашенко готовит срочное обращение к нации
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов
Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников
Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США