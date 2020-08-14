Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за планов Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Такую информацию в четверг распространило немецкое издание Welt.

По его данным, ноту протеста европейская делегация выразила госдепартаменту США во время видеоконференции, состоявшейся 12 августа. При этом не уточняется, на каком уровне это было сделано, пишет РИА Новости. Известно, что по содержанию нота повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля. По его словам, вызывают обеспокоенность участившиеся случаи применения или угрозы введения санкций со стороны Вашингтона в отношении европейских компаний, в том числе по проекту "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран. Он предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время.