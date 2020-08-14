Задержанных в Минске начали отпускать

Людей, задержанных в предыдущие дня в Минске во время массовых беспорядков, начали отпускать из изолятора временного содержания. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Накануне такое распоряжение отдал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Как уточнил его заместитель Александр Барсуков, приехавший ночью к ИВС, все находящиеся в изоляторе на улице Окрестина в белорусской столице должны быть выпущены к 6:00. Он также опроверг информацию об избиениях задержанных. "Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил", - отметил Барсуков.

Как заявил Караев, задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее, и это уже делается. "Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети", - отметил министр. По его словам, "при любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить". "Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - заявил Караев.