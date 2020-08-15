Бестселлер АвтоВАЗа: какую Lada Granta выбрать

В 2018 году Lada Kalina ушла в историю. Семейство Lada Granta после фейслифта сразу пополнилось седаном, лифтбеком, хэтчбеком и универсалом. "тот бюджетный отечественный автомобиль является бестселлером российского рынка и самой популярной моделью марки. Для модели доступно четыре связки силовых агрегатов и бесчисленное множество комплектаций. Выбираем народную версию Lada Granta.

Кузов

Lada Granta предлагается в четырёх разных кузовах. Цены на Granta седан начинаются с 470 900 рублей и заканчиваются на отметке 669 800 рублей, Granta лифтбек стоит от 488 900 до 685 800 рублей, Granta хэтчбек 487 900-684 800 рублей, Granta универсал 497 900-694 900 рублей.

Лифтбек и хэтчбек дороже седана на 18 и 17 тысяч рублей соответственно, доплата за универсал составляет 27 тысяч рублей.

Четырёхдверка с изолированным багажником объёмом 520 литров (при сложенной спинке дивана 815 литров) является самой вместительной в семействе. Объём багажного отсека лифтбека чуть меньше - 440/760 литров. В хэтчбеке и универсале с укороченным задним свесом откровенно скромно - 240/550 и 355/670 литров соответственно.

Несмотря на то, что особенность остекления лифтбека не самым лучшим образом сказывается на обзорности, в пользу такого типа кузова "играет" функциональная возможность перевозить крупногабаритный груз. Да, из-за ниспадающей крыши запаса пространства над головой у пятидверки меньше, чем в седане, но за большой проём пятой двери, поднимающейся вместе со стеклом, не жалко отдать 18 000 рублей.

Хоть в случае с бюджетным классом автомобиля экономия и стоит в приоритете, нам необходимо универсальное транспортное средство для широкой аудитории и на все случаи жизни. Непрактичный седан, компактный хэтчбек и громоздкий универсал уступают лифтбеку. К тому же, последний и смотрится гармоничнее остальных версий Lada Granta, а после обновления накладку на заднем бампере облагородили за счёт покраски в цвет кузова.

Двигатели и коробки

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В линейку силовых агрегатов Lada Granta входят бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра мощностью 87, 98 и 106 л. с. соответственно. 87-сильный мотор агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач, 98-сильный работает в паре с классической четырёхступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. Для 106-сильного варианта можно выбрать либо 5-ступенчатую "механику", либо "робот" (АМТ).

Во всех "атмосферниках" применяются чугунный блок цилиндров и ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Главное - с 2018 года в 1,6-литровые агрегаты вазовцы внедрили так называемые "безвтыковые" поршни (с выточками).

8-клапанник ВАЗ-11186 (87 л. с.) сверхнадёжный двигатель, но слабый. 16-клапанный мотор ВАЗ-21126 (98 л. с.) оснащается устаревшим "автоматом" на четыре передачи. С такой коробкой Lada Granta на трассе не едет, в пробках потребляет заметные 10-12 литров. ВАЗ-21127 мощностью 106 л. с. по разгонной динамике отлично подойдёт лифтбеку с весом 1085 кг для эксплуатации как в шоссейных режимах, так и в городе. Что касается коробки, то задумчивый и странный характер АМТ с одним сцеплением мало кого устроит. Поэтому остаётся выбор за пятиступенчатой "ручкой". С такой связкой мотора и коробки до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,5 секунды. Смешанный расход топлива в среднем составляет всего 6,5 литров на 100 километров пути.

Помимо этого, за более надёжную и экономичную "механику" не нужно доплачивать. В рамках ограниченного бюджета это является решающим фактором. С учётом того, что львиная доля Lada Granta используется в регионах (с неидеальными дорожными условиями), с механической КП машину имеется возможность раскачать, запустить с толкача или отбуксировать.

Исполнения

Цены на Granta лифтбек со 106-сильным "атмосферником" и с МКП лежат в диапазоне от 586 500 до 644 800 рублей. Комплектаций четыре: Comfort (586 500 рублей), #CLUB (603 900 рублей), Luxe (625 800 рублей), Luxe с пакетом Prestige (644 800 рублей).

Сравнив состав исполнений, мы пришли к выводу, что самой оптимальной для потенциальных владельцев станет версия #CLUB. Если отбросить все ненужные "люксовые" опции, то именно данная комплектация включает в себя необходимый и современный список оснащения.

В состав оборудования #CLUB входят базовые позиции комплектации Comfort, такие как подогрев передних сидений, кондиционер, аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, системы ABS, EBD, BAS, электроусилитель рулевого управления, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал. Дополнительно предусмотрены оригинальные 15-дюймовые литые диски, обогрев ветрового стекла и задние парктроники, а также лакированные элементы экстерьера и интерьера. Разница в цене между Comfort и #CLUB составляет 17 400 рублей. Скромная доплата за более приятный внешний вид, зимние и безопасные опции.

В топовых комплектациях добавляются не столь важные в этом сегменте противотуманные фары, электростеклоподъёмники в задних дверях, микролифт водительского кресла, три подголовника, системы ESC, TCS, датчики дождя и света, климат-контроль и другое.

Иными словами, "люксовые" Lada Granta по стоимости приближаются к более современной, безопасной и просторной Lada Vesta.

В результате народной версией Lada Granta оказался вариант с кузовом лифтбек, в комплектации #CLUB, со 106-сильным мотором и с механической коробкой передач. Сегодня такая машина стоит 603 900 рублей.