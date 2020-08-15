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Рубрика: В мире

Брат Трампа госпитализирован в США с серьезным диагнозом

Текст: Максим Макарычев
По информации официальных представителей Белого дома, младший брат президента Дональда Трампа, Роберт Трамп, в пятницу был госпитализирован в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом", который держится в секрете, сообщает Guardian.
Президент Дональд Трамп обнимает брата Роберта Трампа. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Президент Дональд Трамп обнимает брата Роберта Трампа. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Президент Дональд Трамп обнимает брата Роберта Трампа. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

В пятницу президент навестил своего 72-летнего брата в больнице на Манхэттене, пробыв у него около 45 минут, прежде чем отправиться в свой загородный клуб в Нью-Джерси. До визита Трамп сообщил, что его брат находится в больнице, но не уточнил причину госпитализации. "У меня есть замечательный брат. У нас очень долгие отношения с самого первого дня его появления на свет, - сказал Трамп. - Надеюсь, с ним все будет в порядке, но ему приходится нелегко". Телекомпания ABC News со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Роберт Трамп "очень болен".

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Ранее Роберт Трамп, один из четырех братьев и сестер президента, подал иск от имени семьи Трамп, пытаясь остановить публикацию откровенной книги племянницы президента Мэри под названием "Слишком много и никогда не хватит". Братья Трамп заявили, что книга Мэри Трамп является нарушением обязательства о неразглашении семейной информации, которое она подписала в связи с финансовым соглашением 1999 года. Мэри - дочь старшего из братьев, Фреда, который безуспешно боролся с алкоголизмом и умер в 1981 году в возрасте 43 лет. По словам Мэри, никто из членов семьи не посетил Фреда в больнице в ночь его смерти, добавив, что вместо этого Дональд Трамп пошел в кино с другим братом и сестрой.

Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization. Когда-то он постоянно появлялся на публике во время светских раутов в Манхэттене, однако в последние годы он не пользовался популярностью. Он развелся со своей первой женой более десяти лет назад, а марте этого года женился на давней подруге Энн Мари Паллан. В интервью New York Post в 2016 году он назвал себя самым большим сторонником избрания своего брата на пост президента США. "Я поддерживаю Дональда на тысячу процентов", - сказал Роберт Трамп.

В мире США Дональд Трамп

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