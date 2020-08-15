Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову мяч со своим автографом.

Встреча двух легенд спорта произошла на матче "Локомотив" - "Краснодар". Известно, что Нурмагомедов любит футбол и неплохо в нем разбирается, а также дружит с рядом звезд в этом виде спорта.

Однако на этот раз Нурмагомедов наблюдал за игрой в компании главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который рассказал об этом в Instagram. Также он подарил бойцу ММА мяч с автографом.

"Матч "Локомотив" - "Краснодар" посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлен тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше. Сегодня подарок нашел адресата!" - написал Черчесов.

Матч "Локомотив" - "Краснодар" завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алексей Миранчук.