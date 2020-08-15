Главные причина масложора. И как с ним бороться

Принято считать, что нормальный расход масла в моторах современных машин составляет от 0,05% до 0,5% от потраченного топлива. Этот показатель во многом зависит от типа двигателя: например, дизельным моторам, так же как и турбодвигателям, нужно в среднем больше масла. Также расход увеличивается с возрастом силового агрегата, по мере его износа и износа его компонентов.

Если автомобиль расходует объективно больше моторного масла, то надо искать причины такого явления. А их может быть немало. Чаще всего повышенный расход связан с утечками масла, с наружными или внутренними.

Масло может протекать из-за негерметичности прокладки под клапанной крышкой. И это, пожалуй, первое место, где и нужно искать причины потери масла. Прокладки в этой части двигателя весьма быстро изнашиваются под воздействием высоких температур. Прокладочный материал под клапанной крышкой выполнен обычно из резины, которая в таких условиях со временем пересыхает и дает трещины. Нередко причина может быть и в повреждении самой крышки. Она сделана чаще всего из пластика и ее можно повредить иногда во время ремонта или обслуживания.

При замене клапанной крышки рекомендуется правильно затянуть болты и гайки, в противном случае незатянутый или перетянутый крепеж станет еще одной причиной протечки. Также "виноватыми" в утечке масла могут быть и другие прокладочные компоненты - например, прокладка поддона или прокладка передней крышки двигателя.

Также часто пропускают масло и сальники коленвала или распредвала. Со временем эти прокладки разрушаются, теряют свою плотность и герметичность. В результате через передний сальник коленвала моторное масло может попадать на ремень ГРМ, а через задний - на сцепление. И это становится дополнительным фактором износа для данных узлов. Еще одно уплотнение, где могут возникнуть проблемы - прокладка масляного фильтра. Часто у некачественных фильтров бывают ненадежные уплотнения, которые со временем начинают пропускать масло. Зачастую прокладку пробивает именно при запуске непрогретого мотора в холодное время.

Если повреждаются маслосъемные колпачки в двигателе, то возникают внутренние утечки масла. Сальники клапанов подвержены естественному износу, который усугубляет и воздействие высоких температур. В итоге со временем они пересыхают, трескаются и начинают пропускать масло, которое протекает по клапану и попадает в камеру сгорания.

Износ маслосъемных и компрессионных колец также становится причиной внутренних утечек масла. Кольца со временем теряют подвижность, засоряются, разрушаются и пропускают масло.

Кроме того, повреждение других деталей двигателя - стержней клапанов, направляющих втулок, а также поршней и цилиндров двигателя - это дефект, который будет проявляться в том числе и в виде повышенного расхода моторного масла. К тому же износ поршневой группы, поломка поршней, их элементов, а также цилиндров силового агрегата говорит о том, что эксплуатировать такой опасно, надо проводить замену изношенных компонентов и готовиться к крупным расходом на капитальный ремонт.

Для охлаждения моторного масла на ряду с охлаждающей жидкостью может использоваться отдельный радиатор, который и обеспечивает отвод тепла. И жидкостные радиаторы могут дать течь, например, из-за износа прокладки, которая устанавливается между маслокулером и блоком двигателя.

Неправильно подобранное моторное масло или использование некачественного масла - это простая и понятная причина так называемого "масложора". Если в двигатель залить масло неправильной вязкости или несоответствующее по допускам, он будет работать некорректно, и расход масла окажется, конечно же, большим. Плюс к этому применение некачественного масла может стать причиной полного выхода из строя двигателя. А его ремонт и уж тем более полная замена обернется огромными затратами для автовладельца.

Нельзя игнорировать протечки масла, ведь это серьезный и опасный для автомобиля дефект. Если расход масла растет, его уровень в двигателе падает, увеличивается износ компонентов всего мотора. Их ресурс снижается, и они преждевременно выходят из строя. Не менее опасны и внутренние протечки масла, которые могут приводить к замасленности мотора и его возгоранию.