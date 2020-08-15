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Рубрика: В мире

Индия заявила об испытаниях трех вакцин от коронавируса

Индия проводит испытания трех вакцин против коронавирусной инфекции, уже готов план по их распространению среди граждан. Об этом в субботу объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "У нас есть дорожная карта того, как вакцина дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок", - заверил Моди.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Ранее две индийские компании сообщили, что начали первые фазы испытаний своих вакцин, пишет ТАСС. Кроме того, Институт сыворотки Индии приступил к заключительной фазе испытаний на территории страны еще одной вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил 11 августа, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки. Массовый выпуск российской вакцины должен начаться в ближайшее время.

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