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Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой

Новости
    15.08.2020, 17:50
Текст:   Олег Усков

78-летний Народный артист России Лев Лещенко отозвался на трагическую смерть Валентины Легкоступовой.

Фото: instagram.com / legkostupovavalentina
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Напомним: певица скончалась на 55-м году жизни вчера в больнице, не выходя из комы. Перед этим Легкоступовой, поступившей в госпитали с ЧМТ, была проведена операция.

В беседе с RT Лев Валерьянович назвал известие о кончине коллеги грустным.

"Когда уходят знакомые молодые люди, это всегда очень трагично... Она была в расцвете сил, работала, пела и записывалась", - сказал Лещенко. Отмечая, что начал общаться с Валетиной, когда она еще училась в институте имени Гнесиных.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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"Мы ездили по поездкам и различным фестивалям. Она была очень яркой певицей", - вспомнил патриарх отечественной сцены. Акцентируя, что Легкоступова "была достаточно близким" для него человеком.

"Думаю, что пока ее песни будут звучать, мы будем помнить ее как одну из ярких певиц нашего эстрадного жанра", - заключил Лещенко.

Ранее Легкоступову добрым словом вспомнили певица Екатерина Семенова и певец Юрий Лоза.

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